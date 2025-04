Blitzer-Ärger im Erzgebirge! Auf dieser Landstraße ist plötzlich Tempo 30

Zwönitz/Chemnitz - Eine Geschwindigkeitskontrolle am 3. April auf der S258 auf Höhe der Einmündung "Waldschlößchen" zwischen Zwönitz und Stollberg ( Erzgebirge ) sorgt für mächtig Zündstoff. Wo sonst 70 km/h erlaubt sind, standen plötzlich Schilder mit 50 und dann sogar 30 km/h. Eine Baustelle? Fehlanzeige - am Ende stand ein Blitzer. Viele Autofahrer vermuteten sofort: Abzocke statt Sicherheit.

"Das kann man jederzeit an einer Schule testen", sagt der betroffene Autofahrer, der anonym bleiben will.

Auch zu diesem Vorwurf bezieht die Polizei Stellung: "In der Zeit vom 31. März bis 11. April 2025 fanden im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion 'Blitz für Kids' wieder Geschwindigkeitskontrollen im Bereich ausgewählter Grundschulen statt. An diesem Tag an den Grundschulen in Brünlos sowie in Hormersdorf."

Auch für Roland Freund, Fachanwalt für Verkehrsrecht, ist die Geschwindigkeitsreduzierung gerechtfertigt: "Die Auskunft der Polizei mag zwar einen kleinen Beigeschmack haben, wird aber von der Rechtslage gedeckt." Durch die Beschilderung sei dies auch für jeden Verkehrsteilnehmer erkennbar gewesen.