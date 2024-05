Regen ohne Ende im Erzgebirge: Annaberger KÄT findet dennoch statt

Annaberg-Buchholz - Die 504. Annaberger KÄT findet ab dem morgigen Freitag, 17 Uhr, planmäßig statt - trotz des Regenwetters. "Die KÄT wird an diesem Wochenende nicht abgesagt", so Stadtsprecherin Annett Flämig (40).

Der Regenschirm sollte am Wochenende auf der Annaberger KÄT nicht vergessen werden. Maskottchen "KÄTI" hat schon vorgesorgt. © Uwe Meinhold

Auch eine Verschiebung des Volksfestes sei aufgrund des straffen Terminplans der Schausteller nicht möglich gewesen. "An der Kätwache bei der Festhalle stellen wir für die Besucher kostenlos Regenponchos zur Verfügung", so Flämig.



"Wir haben den Vorteil, dass wir auf dem Berg sind. Falls es Unwetter gibt, behalten wir uns vor, das Fest zu unterbrechen", so OB Rolf Schmidt (63, Freie Wähler).

Mit fünf neuen Attraktionen wie dem "Booster Maxxx" und dem "Fortress Tower" geht die KÄT in die nächste Runde. Das Volksfest endet am 9. Juni. Ein weiterer Höhepunkt ist das Abschlussfeuerwerk "Symphonie der Farben", welches am 8. Juni um 22.30 Uhr stattfindet.