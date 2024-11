Erste Schneedecke in Sachsen: Winterdienst im Einsatz

Oberwiesenthal - Der Winter zeigt sich erstmals in Sachsen : Im Erzgebirge schneite es am heutigen Mittwochvormittag - erstmals in dieser Saison blieb eine weiße Schneedecke liegen.

Anders am heutigen Mittwoch: Sogar der Winterdienst rückte an und befreite die Straße vom Schnee. Touristen, die ihre Autos auf dem Fichtelberg geparkt hatten, mussten vor der Fahrt den Schnee von der Windschutzscheibe kratzen.

Das Fichtelberghaus war am heutigen Mittwoch umgeben von schneebedeckten Bäumen. Der Rest von Sachsen muss auf die weiße Pracht allerdings noch etwas warten. © Bernd März

Der Rest von Sachsen muss sich noch etwas gedulden, wenn es um den ersten Schnee dieser Saison geht. Zwar wird es in der kommenden Woche deutlich kühler, dennoch bleiben die Temperaturen in fast allen Regionen über dem Gefrierpunkt.

Lediglich in einigen Regionen des Erzgebirges könnte es zu leichten Schneefällen kommen. So werden in Oberwiesenthal etwa Minus zwei Grad und Niederschläge erwartet.



In Chemnitz, Dresden und Leipzig hingegen fällt das Thermometer nicht unter null Grad.

Und auch die langfristige Wetterprognose zeigt für die nächsten zwei Wochen keine Chance auf Schnee in den Großstädten - der Trend bleibt bei neun bis zehn Grad.