Gewalttat in Aue: Polizei findet toten Mann in Wohnung

Aue-Bad Schlema - Am Freitagabend gab es einen Polizeieinsatz in Aue ( Erzgebirge ). Einsatzkräfte fanden einen toten Mann in einer Wohnung. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Am Freitagabend gab es einen Polizeieinsatz in Aue. © Niko Mutschmann

Zwischen 22 und 23 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zu einem Wohnhaus in der Wettinerstraße gerufen.

"In der Wohnung trafen die Polizisten auf einen Mieter (24) sowie in einem der Zimmer auf einen leblosen Mann", so die Polizei am Samstagmorgen.

Ein Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des aufgefundenen Mannes (27) feststellen.

"Da die Auffindesituation des Leichnams den Verdacht zuließ, dass der 27-Jährige (afghanische Staatsangehörigkeit) gewaltsam zu Tode gekommen war, wurde der 24-jährige Landsmann vorläufig festgenommen", hieß es weiter von einem Polizeisprecher.