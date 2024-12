Junger Mann kauft gefährliche Kugelbomben in Tschechien und wird erwischt: Anzeige!

Bärenstein - Explosiv und brandgefährlich! Ein junger Mann (19) wurde am gestrigen Donnerstagabend im Erzgebirge nach einem illegalen Böller-Kauf an der Grenze zu Tschechien erwischt. Er hatte unter anderem fünf gefährliche Kugelbomben dabei. Nun hat der 19-Jährige jede Menge Ärger am Hals.

Blick ins tschechische Vejprty (Weipert): Hier werden immer wieder sogenannte Kugelbomben verkauft. © Bernd März

Die Bundespolizei kontrollierte gegen 18 Uhr an der Grenze in Bärenstein das Auto einer 25-Jährigen. Darin fand sie eine große Anzahl verbotener Pyrotechnik - darunter auch fünf Kugelbomben. Diese gehörten dem Beifahrer (19).

"Die verbotenen Feuerwerkskörper wurden sichergestellt und der 19-Jährige muss sich

nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten", so ein Sprecher der Bundespolizei.



Zusätzlich muss der junge Mann auch den professionellen Transport und die Vernichtung der verbotenen Feuerwerkskörper bezahlen - das kann richtig teuer werden!



Die Gefahr durch sogenannte Kugelbomben wird oftmals unterschätzt - wie ein tragischer Fall von vor einem Jahr zeigt. Ein 22-Jähriger sprengte sich an Silvester in der Oberlausitz in die Luft - die Bombe explodierte in seiner Hand. Er verstarb noch am Unfallort.