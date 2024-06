So soll die Infrastruktur in Mittelsachsen ausgebaut werden!

Der Verbund Mittelsachsen (VMS) stellte am Montag zusammen mit der EGB in Chemnitz weitere Pläne für den Ausbau der Infrastruktur für die kommenden zehn Jahre vor.

Ralf Reineke (53): "Die Summe der Projekte sichert den Bestand der Erzgebirgsbahn". © privat

Zudem erfolgt in diesem Jahr die Modernisierung der Stellwerke in Johanngeorgenstadt sowie 2025 in Hetzdorf. Außerdem ist geplant, an Bahnhöfen wie Annaberg-Buchholz Süd den barrierefreien Ausbau voranzutreiben. In Hetzdorf soll dies im ersten Halbjahr des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

"Die Summe der Projekte sichert den Bestand der Erzgebirgsbahn", erklärt Ralf Reineke. "Wir wollen, dass weiterhin Verkehr in der Fläche möglich ist, das geht nur mit einem wirtschaftlichen Betrieb. Und diese Maßnahmen dienen dazu, den Betrieb entsprechend wirtschaftlich zu gestalten."

Die Kosten sollen in den mittleren zweistelligen Millionenbereich gehen.