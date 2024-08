Tierquäler in Jahnsdorf gesucht: PETA setzt Belohnung für Hinweise aus

Der misshandelte Kater Goldi wird mittlerweile seit einigen Tagen vermisst. (Symbolbild) © 123rf/strangelet

Am vergangenen Donnerstagabend fand eine Frau den freilaufenden Goldi und versorgte ihn.

"Am Gesäß, der Wirbelsäule sowie an den Genitalien war Goldi stark verletzt. In den Wunden breiteten sich Infektionen aus. Zudem litt das Tier an massiven Verbrennungen am Schwanz", berichtet PETA vom Zustand des Katers.

Mittlerweile ist Goldi seit einigen Tagen verschwunden. Die Jahndorferin versorgt zudem einen weiteren Kater, Zorro, der in der Vergangenheit durch tiefe Schnitt- und Hiebverletzung am Nacken gequält wurde.

Die Polizei in Stollberg ermittelt wegen Verdachts auf Tierquälerei. Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise zur tatverantwortlichen Person aus.