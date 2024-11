EU pumpt Millionen in die Lausitz - So wollen diese Firmen profitieren

Lausitz - Und was kommt danach? Diese bange Frage stellen europaweit viele Menschen, wenn sie etwa an den Ausstieg aus der Kohleförderung und den damit einhergehenden Verlust von Arbeitsplätzen denken. Die Europäische Union hat mit dem Just Transition Fund (JTF) ein Förderprogramm aufgelegt, das den Strukturwandel begleiten und dessen negative Folgen puffern soll. Auch sächsische Regionen profitieren davon. Wohin die Brüsseler Millionen fließen, zeigen hier drei Beispiele aus der Oberlausitz.