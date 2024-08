Ferienende in Sachsen und Sachsen-Anhalt: Hier könnte es am Wochenende zu Staus kommen

Sowohl in Sachsen als auch Sachsen-Anhalt enden am Wochenende die Sommerferien. Laut ADAC könnte es deshalb zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf Mitteldeutschlands Autobahnen kommen. © Jan Woitas/dpa

Wie der ADAC mitteilte, werden in Mitteldeutschland volle Autobahnen erwartet, da in allen drei Bundesländern aufgrund des Ferienrückreiseverkehrs mit Staus zu rechnen ist. Während in Sachsen-Anhalt und Sachsen die Ferien enden und in Thüringen die Schule bereits wieder begonnen hat, befinden sich viele andere Bundesländer noch in der Urlaubszeit.

In Sachsen wird es voraussichtlich auf der A9 zu Verkehrseinschränkungen kommen. Wegen der Sperrung der Richtungsfahrbahn von Halle bis Großkugel wird der Verkehr umgeleitet, was auf den Nebenrouten zu vollen Straßen und damit zu Staus führen wird, teilte der Automobilclub mit.

Besonders voll dürfte es auch auf der A4 bei Grimma, zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden sowie am Tunnel Königshainer Berge werden.

In Sachsen-Anhalt rechnet der ADAC neben den Ballungsräumen Leipzig/Halle und Magdeburg mit Staus und Behinderungen auf der A9 zwischen Naumburg und der Landesgrenze zu Thüringen sowie zwischen Dessau und Coswig.

Auch auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Marienborn/Helmstedt und Eilsleben sowie auf der A36 und A38 kann es zu Staus kommen.