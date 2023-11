24.11.2023 11:04 1.124 Brand im Umspannwerk sorgt für Stromausfall in Sachsen

Ein Brand in einem Umspannwerk in Freiberg führte in der Nacht zum Freitag zu einem weitreichenden Stromausfall.

Von Sarah Müller

Freiberg - In Freiberg und Umgebung kam es Donnerstagnacht zu einem weitreichenden Stromausfall. In einem Umspannwerk in Freiberg kam es zu einer Rauchentwicklung. (Symbolbild) © 123rf/injenera Wie der Landkreis Mittelsachsen mitteilte, ist gegen 2.30 Uhr ein Feuer im Umspannwerk an der Frauensteiner Straße der Grund für den Ausfall. Grund dafür ist vermutlich ein technischer Defekt. Neben Freiberg sind auch die Gemeinden Halsbrücke, Bobritsch-Hilbersdorf und die Stadt Großschirma betroffen.

Gegen 4.30 Uhr war der Brand gelöscht. Seitdem ist nach und nach wieder eine Netzzuschaltung möglich. Bis alle wieder Strom haben, ist ein Notstromaggregat im Einsatz. Von dem Stromausfall waren unter anderem auch mehrere Bahnhöfe entlang der Strecke Chemnitz und Dresden betroffen. Dabei sei besonders bei beschrankten Bahnübergängen aufzupassen.

Titelfoto: 123rf/injenera