Die Rettung oder nur heiße Luft? Vertriebsfirmen liebäugeln mit Freiberger Solarmodul-Werk

Freiberg - Rettungsversuch oder PR-Manöver? Nach der Ankündigung des Solarherstellers Meyer Burger, das Modulwerk in Freiberg zu schließen, haben zwei deutsche Vertriebsfirmen ihr Interesse an der Modulproduktion bekundet.

Philipp Schröder, Chef der Hamburger Vertriebsfirma 1Komma5°, bekundete medial sein Interesse an der Modulproduktion am Freiberger Standort von Meyer Burger. © Bildmontage: PR/Christoph Neumann, Sebastian Willnow/dpa

Gegenüber dem Magazin "Spiegel" hatte der Chef des Hamburger Energie-Start-ups 1Komma5° eine Übernahme-Offerte angekündigt.

Auf TAG24-Anfrage wiederholte Phillip Schröder am heutigen Dienstag: "Sollte Meyer Burger die Fertigung in Sachsen komplett aufgeben, stehen wir bereit, zumindest die Modulfertigung zu retten und so viele Arbeitsplätze am Standort zu sichern wie möglich. Wir haben großes Interesse und sind bereits im Austausch mit dem Verwaltungsrat von Meyer Burger."

Auch das Berliner Solar-Vertriebsunternehmen Enpal scheint plötzlich ebenfalls Interesse an der Modulproduktion zu haben. Nach dem Abgang bestehender deutscher Produzenten leite man Schritte für eine eigene Solarproduktion ein, verkündete Geschäftsführer Mario Kohle.

Aktuell werde die Produktion an bestehenden Standorten in Deutschland und Europa geprüft.