Polizeieinsatz in Freiberg: Zwei Personen festgenommen

Freiberg - Großer Polizeieinsatz am gestrigen Mittwochabend in Freiberg !

Schwer bewaffnete Beamte stehen vor einem Gebäude in Freiberg: Am gestrigen Mittwoch durchsuchte die Polizei Wohnungen und Büroräume. © Marcel Schlenkrich

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich dabei um einen "Einsatz im Zusammenhang mit einem bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) geführten Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handeltreibens mit BtM über Telegram".

Am späten gestrigen Mittwochnachmittag wurden bis in die frühen Abendstunden Wohnungen und Bürogebäude in den Stadtteilen Altstadt und Wasserberg durchsucht.

Wie Staatsanwalt Marc Heusinger mitteilte, stehen zwei Männer sowie eine Frau im Alter zwischen 26 und 37 Jahren unter Verdacht, Betäubungsmittel nach Bayern versandt zu haben.

Zwei Personen wurden bei dem Einsatz festgenommen. Die beiden Verdächtigen befinden sich aufgrund gegen sie ergangener Haftbefehle in Untersuchungshaft.