Traditionsreiche Aufnahmezeremonie: Landrat Neubauer springt vom Ar...leder in historischen Verein

Der Ledersprung ist ein besonderer Brauch aus dem 19. Jahrhundert und auch heute noch Teil der Aufnahmezeremonie in den Bergmannsstand: Nach der Befragung nach Name, Herkunft, Stand und Wahlspruch leert der Anwärter ein Glas Bier und springt anschließend von einem Bierfass über ein "Arschleder", das von zwei Bergleuten gehalten wird. Das Leder war Teil der Kleidung eines Bergmannes und ist zum Symbol der Bergmannsehre geworden.

Die nächsten Highlights der Freiberger Knappschaft sind die Bergparade in Marienberg am 17. Dezember und die große Jahresabschlussparade in Annaberg-Buchholz am 23. Dezember.