Gas- und Bremspedal verwechselt? Frau fährt in Radebeul durch die Hecke

Die Feuerwehren von Radebeul Ost und Alt-Kötzschenbroda wurden am heutigen Dienstagvormittag zu einem kuriosen Einsatz gerufen: Ein VW mit seiner betagten Fahrerin steckte in einer Hecke fest. Der Unfall soll sich in der Pestalozzi-Straße 6 zugetragen haben.

Laut ersten TAG24-Infos habe die Rentnerin mit ihrem Wagen von einem Parkplatz wegfahren wollen und dabei vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. So soll sie anstatt nach hinten, vorwärts in eine Hecke gefahren sein.

Das Auto sei daraufhin im Gestrüpp stecken geblieben, sodass die Frau von den Kameraden befreit werden musste. Um das Fahrzeug zu entfernen, habe schließlich ein Teil der Hecke abgesägt werden müssen.

Der Einsatz soll etwa eine Stunde gedauert haben.