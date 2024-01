Große Schäden im neuen Vereinshaus: Helfern aus Flöha geht das Geld aus

Flöha - Sie hatten es sich so schön vorgestellt: Der Flöhaer Verein "New Chapter", der seit 2019 suchtkranken Kindern und Jugendlichen hilft, kaufte vergangenen Sommer ein neues Vereinshaus in der Erdmannsdorfer Straße. Doch das befindet sich in einem schlimmen Zustand. Die Sanierung wird immer aufwendiger, das Geld immer knapper.