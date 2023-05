"Heizungsverbot stoppen!": So stänkert Sachsens CDU gegen Habecks Pläne

Dresden - Die Heizungspläne des Bundeswirtschaftsministeriums sind in gewissen Kreisen heftig umstritten. Diese Woche hat die sächsische CDU eine Gegen-Kampagne gestartet, rund tausend Unterstützer hatten sich bis zum gestrigen Freitag bereist angeschlossen.

Es gehe um ein Zeichen an die Bundesregierung. 1000 Unterstützer haben sich bisher gemeldet.

Sachsens CDU-General Alexander Dierks (35) hat nun eine Kampagne gegen die Klimaschutzpläne der Bundesregierung gestartet. © Eric Münch

Das drohe Millionen Menschen im Land finanziell zu überlasten, findet der Generalsekretär der CDU Sachsen, Alexander Dierks (35).

Die komplette Rechnung müssen Hausbesitzer aber nicht bezahlen. Für den Austausch soll es eine Grundförderung von 30 Prozent der Investitionskosten plus "Klimaboni" von bis zu 20 Prozent geben.

Die Bundes-Grünen fordern darüber hinaus eine stärkere soziale Staffelung, mit der eine Gesamtförderung von bis zu 80 Prozent möglich wäre.

Fraglich ist, ob die Pläne in der Praxis so schnell überhaupt umsetzbar sind. Nach Informationen von Branchenkennern sind viele Heizungsbaufirmen nicht nur in Sachsen schon jetzt auf Monate ausgebucht.