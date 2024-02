Heute geht's in die dritte Runde: Sächsin brutzelt sich durch die "Küchenschlacht"

Langenbernsdorf - An die Töpfe! Fertig! Los! Ursula Bänsch (67) aus Langenbernsdorf bei Werdau (Landkreis Zwickau ) kocht in dieser Woche mit bei der ZDF -"Küchenschlacht".

Ursula Bänsch hat bereits zwei Runden erfolgreich überstanden, auch wenn es am gestrigen Dienstag beim Motto Vorspeise mit ihrem Rezept "Gebratener Lachs mit Honig-Senf-Sauce, Rösti und Rote-Bete-Salat" knapp war.

Ursula Bänsch kocht auch zu Hause jeden Tag für ihren Mann und hat alle Rezepte auf Zeit und ohne Kameras Probe gekocht: "Mit dem Studioherd in Hamburg umzugehen ist dann aber doch etwas anderes. Man hat vorher 20 Minuten Zeit, sich vertraut zu machen. Aber ich bin damit und auch mit dem Zeitlimit gut zurechtgekommen."

Sie war schon zweimal als Zuschauer in der Sendung dabei und wollte unbedingt mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, erzählt die Rentnerin. "Erleben, wie das dort abläuft, und selbst mitkochen."

Am heutigen Mittwoch geht es um ein vegetarisches Gericht: "Das ist schon ein bisschen Neuland. Man kocht ja zu Hause auch mal vegetarisch, wo man sagt, alles was da ist, mal in die Pfanne rein. Aber ich bin kein Vegetarier."