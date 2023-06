Irrsinnige Aktion: Auto bei Explosion in Mittelsachsen beschädigt

Burgstädt - Was für eine irrsinnige Aktion: Chaoten wollten in Burgstädt ( Landkreis Mittelsachsen ) ein Auto in die Luft jagen!

Die Polizei sucht nun nach den Auto-Sprengern von Burgstädt. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der laute Knall riss einen Anwohner in der Nacht auf Sonntag aus dem Schlaf. In der Gustav-Wolf-Straße sah er daraufhin an einem Parkplatz den stark beschädigten Fiat.

Die Polizei stellte wenig später fest, dass Unbekannte ein "noch nicht näher bestimmbares Sprengmittel" im Radkasten des Autos zur Explosion gebracht hatten.

"Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro", so ein Polizeisprecher. Nun laufen die Ermittlungen gegen den oder die Täter.

Die Polizei fragt: Habt Ihr in der Nacht auf Sonntag zwischen 1.15 und 1.45 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich Gustav-Wolf-Straße/ Burkersdorfer Straße verdächtige Personen gesehen?