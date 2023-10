16.10.2023 14:00 1.762 Autofahrer hört Einschlag, Polizisten entdecken des Rätsels Lösung

Bei einem Einsatz am Samstag in Zittau staunten Bundespolizisten nicht schlecht, als sie an einem Auto eine Katze entdeckten.

Von Simone Bischof

Zittau - Bei einem Einsatz am Samstag in Zittau staunten Bundespolizisten nicht schlecht, als sie an einem Auto eine kuriose Entdeckung machten. Bundespolizisten retteten die Katze in Zittau aus einem VW. © Bundespolizei Die Beamten hatten sich gegen 11 Uhr auf der Schrammstraße postiert, als ihnen ein VW Polo entgegenkam. Die Polizisten bemerkten sofort, dass im Kühlergrill des Wagens eine Katze eingeklemmt war und stoppten den VW umgehend, um das verängstigte Tier zu befreien. Der niedliche Vierbeiner war an seinen Pfoten und einem Ohr verletzt. Sachsen Yvonne Catterfeld dreht wieder in Görlitz: Beliebte ARD-Krimireihe wird fortgesetzt! Bei der Befragung gab der 61-jährige Fahrer an, dass er in Olbersdorf einen Schlag an seinem Auto gespürt hatte und glaubte, die Katze angefahren zu haben. Dass sich die Mieze noch in seinem Kühlergrill befindet, ahnte er nicht.

Ein bisschen Fell opferte das Kätzchen bei dem waghalsigen Versuch, im Auto mitzufahren. © Bundespolizei Mieze kehrt wohlbehalten zur Besitzerin zurück Das Kätzchen wurde von den Polizisten in die nächste Tierarztpraxis gebracht. Dort kümmerten sich die Mitarbeiter liebevoll um das verletzte Wesen. Wie das Team der Einrichtung später mitteilte, wurde ein Foto der Samtpfote über einen Messengerdienst verbreitet. So konnte die Katzenbesitzerin keine zwei Stunden später ihren kleinen Liebling wohlbehalten in ihre Arme schließen.

