Dresdner haben bis zu sieben Stimmen: Was Ihr vorm Urnengang wissen solltet!

Dresden - Am Sonntag ist es so weit: Rund 430.000 Dresdner sind zum Urnengang für die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni aufgerufen. Ihr könnt bis zu sieben Kreuze vergeben - selten waren Stimmzettel so umfangreich. Das Rathaus gibt Tipps, damit am Wahltag nichts schiefgeht.