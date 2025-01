Künstliche Intelligenz: So smart ist Sachsen schon jetzt

Fast 200 KI-Unternehmen gibt es mittlerweile in Sachsen. Dabei gilt Dresden als Hotspot der sächsischen KI-Landschaft, auch weil rund 43 Prozent der KI-Unternehmen ihren Sitz in der Landeshauptstadt haben. Ebenso sind Leipzig und Chemnitz KI-Ballungszentren.

64 Prozent der Forschung drehen sich um Algorithmen, also um die Bausteine, auf denen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen basieren. Zwölf Prozent forschen zu Daten und neun Prozent zum Thema Hardware, insbesondere an den Technischen Universitäten in Dresden und Chemnitz.

In Deutschland gibt es sechs führende Kompetenzzentren für KI-Forschung. Eines davon ist in Sachsen angesiedelt: das Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScadsAI) Dresden/Leipzig. Es bündelt die Expertise in den Bereichen KI, Big Data und Data Science der TU Dresden, Uni Leipzig sowie etlicher außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.