Kuschelt Sachsens CDU-Spitze mit der AfD? Ex-Ostbeauftragter ist erschrocken

Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gestand der Politiker seine Befürchtungen:

Erschreckend seien die "permanenten Durchbrüche" und Annäherungen der konservativen Christdemokraten gegenüber der "Alternative", auf kommunaler Ebene.

Gerade die Spitze der Partei in Sachsen müsse etwas dagegen tun, ein endgültiges Machtwort sprechen, denn ansonsten "leidet unsere Glaubwürdigkeit."

Zumindest sein Bundes-Parteichef Friedrich Merz (67, CDU) zog zuletzt bereits theoretisch eine "braune" Linie.

Bei einer Regionalkonferenz in Schkeuditz am 23. März stellte er klar: "Für die CDU wird es mit dieser Partei an keiner Stelle der Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Zusammenarbeit geben."