Was tut die sächsische Polizei gegen Gewalt und Rassismus in den eigenen Reihen?

Die Fälle von Rassismus in und durch die Polizei scheinen sich zu häufen. Was wird dagegen getan?

Von Anna Gumbert

Leipzig - Die Polizei ist Freund und Helfer - leider bewahrheitet sich dieses Sprichwort nicht immer, es gibt Berichte über "Racial Profiling", Rassismus und Gewalt in den Reihen der Justizbehörde. "MDR Investigativ" hat sich mit der Kritik an der Polizei in Sachsen beschäftigt.

Vor allem Menschen mit anderen Hautfarben berichten von schlechten Erfahrungen mit der Polizei. © MDR/Rootfilms Vor allem "People of Colour", also Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben", fühlen sich nicht immer wohl in der Interaktion mit Polizisten. So berichtet beispielsweise Darian, der vor drei Jahren aus Großbritannien nach Dresden zum Studium kam, von seinen negativen Erfahrungen mit der Justizbehörde. "Ich wurde hier bereits 20 Mal angegriffen, ein Mann ist mir mit einer zerbrochenen Glasflasche hinterhergerannt, ein anderes Mal wurden ein trans Freund, sein Kind und ich vor einem Biomarkt sexuell belästigt worden. Die Interaktion mit der Polizei war eine Katastrophe, sie kamen erst 45 Minuten später, nahmen uns aufs Revier mit und waren aggressiv und grob", berichtete der Student im Interview mit MDR-Investigativ. Ähnliche Erfahrungen machte Darian öfter - in vielen Fällen ging die Polizei seinem Anliegen nicht nach oder behandelten ihn selbst als Verdächtigen. Sachsen Seit Monaten nicht entsorgt: Tote Schweine auf der Kippe "Sie haben meine Vergangenheit oder Glaubwürdigkeit überprüft, das passt auch zu der Denkweise, die den Opfern die Schuld gibt. Nach dem Motto: Was hast du getan, dass du Opfer von Gewalt wurdest? Hast du etwa Drogen gestohlen?", schilderte der Brite.

Sächsische Polizei passt Auswahlverfahren an