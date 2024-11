Mehr Arbeitslose und schlechte Wirtschafts-Stimmung in Sachsen: Manager laufen Sturm!

Dresden - Viele Unternehmer in Sachsen sind mies gelaunt angesichts von Inflation, Stagnation, Konsumflaute, Fachkräftemangel und Energiekosten. Die schlechte Stimmung schlägt jetzt auch auf den Arbeitsmarkt durch. Erstmals seit gut 30 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit in einem Oktober, berichtet die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Chemnitz.