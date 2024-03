Stör-Aktion im Wahlkampf: Landesvater im Angelteich

Niesky - In Wahljahren schwärmen sie wieder aus, unsere Politiker, um Bänder zu durchschneiden und volksnah dies und das zu eröffnen. Sachsens Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Michael Kretschmer (48) zog es am Gründonnerstag in die Region Niesky an einen Angelteich - und zwar dem nunmehr größten im Sachsenlande.