Microsoft-Translator kann jetzt auch Niedersorbisch: "Wertvoll für unsere Identität"

Bautzen - Die Minderheitssprache Niedersorbisch ist in das Übersetzungsprogramm der Microsoft-Suchmaschine Bing integriert worden.

Die Microsoft-Suchmaschine Bing kann jetzt auch niedersorbische Textteile übersetzen. © Peter Kneffel/dpa

Das teilte der Bund Lausitzer Sorben (Domowina) am Samstag mit. Demnach sei es möglich, dass nun einzelne Sätze im Bing-Translator und der Microsoft-Translator-App direkt übersetzt werden.

Zudem können ausgewählte Textteile oder ganze Dokumente in Anwendungen wie der Abo-Version "Microsoft 365" übersetzt werden, hieß es.

Bereits seit letztem Jahr existiert im Bing-Translator die Auswahl-Möglichkeit "Obersorbisch". Textteile der Sprache, die heutzutage in der Oberlausitz vorzufinden ist, konnten somit schon in der Vergangenheit übersetzt werden. Nun wird das Programm um die in der Niederlausitz vorkommende Sprache ergänzt.

"Die Integration von Nieder- und Obersorbisch in Microsoft-Programme ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt unserer kulturellen Identität", sagte Domowina-Chef Dawid Statnik (39).