Mit Optimismus ins neue Jahr? Dafür gibt es Sachsens Hoffnungs-Macher 2025

Dresden - Sie statten Flüchtlingscamps mit Papp-Möbeln aus, forschen um Schmerzen zu lindern oder stellen "grünes" Benzin her: Auch in Sachsen gibt es viele Menschen, die allen Krisen und Unkenrufen zum Trotz mutig vorangehen und großartige Ideen in Köpfe pflanzen. Fünf sächsische Beispiele, die 2025 Hoffnung stiften.