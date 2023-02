Nachfolgersuche stellt Handwerk im Osten vor große Probleme

Leipzig - Die Suche nach Nachfolgern stellt Unternehmer in der Handwerksbranche Ostdeutschlands weiter vor große Probleme.

Einen Friseursalon übernehmen? Einfacher gesagt, als getan! Die Suche nach geeigneten Nachfolgern ist in Ostdeutschland noch immer eine Herausforderung. © Jan Woitas/dpa

Das sagte Dr. Christian Welzbacher, Leiter des Heinz-Piest-Instituts für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover, am Mittwoch beim Handwerkspolitischen Forum Ost in der Leipziger Messe.

Demnach stehen 13.000 der 99.000 Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den nächsten fünf Jahren vor der Nachfolgerfrage. 74 Prozent der Betroffenen hätten noch keine Vorkehrungen getroffen, hieß es.

Bei einer Podiumsdiskussion sprach sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) unter anderem für Bürokratie-Abbau aus, um den Posten eines Firmenchefs wieder attraktiver für Nachfolger zu machen. Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, stimmte ihm zu.

Zahlreiche Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten würden Unternehmer stark belasten. "Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder sagen: Das tue ich mir nicht an."