Aggressiver Skoda-Fahrer gefährdet Straßenverkehr im Vogtland

Plauen - Am Dienstagabend wurde der Polizei ein rasanter Autofahrer in Plauen ( Vogtland ) gemeldet. Jetzt sucht sie nach Zeugen.

Die Polizei traf den Raser an seiner Wohnadresse an. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ein 38-jähriger VW-Fahrer meldete sich gegen 18 Uhr bei den Beamten, weil er auf der Oelsnitzer Landstraße auf der Höhe der Agip Tankstelle beim Linksabbiegen von einem Skoda-Fahrer überholt wurde.

Durch das Überholmanöver gelang der VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommendes Auto bremsen und ihm ausweichen musste.

Auch im weiteren Fahrtverlauf konnte der 38-Jährige bei dem Skoda-Fahrer ein sehr aggressives Fahrverhalten beobachten: Er soll in Höhe der Fichtestraße ein weißes, bisher unbekanntes Auto abgedrängt haben.

"An der Ampelkreuzung Oelsnitzer Straße/Ecke Leibnizstraße musste er seine Fahrt kurz unterbrechen, sodass der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug hinter ihm hielt, ausstieg und sich vor den Skoda stellte", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Doch der Skoda-Fahrer ließ sich von ihm nicht aufhalten, gab Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oelsnitz. Der 38-Jährige konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten.

Polizisten des Reviers Plauen konnten den Fahrer an seiner Wohnadresse antreffen. Der 65-jährige Deutsche muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.