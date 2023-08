In Plauen kam es am Sonntagabend zu einem Übergriff auf eine Frau. In Reichenbach prügelten sich zwei Männer vor einem Supermarkt - einer landete dann im Knast.

Von Claudia Ziems

(Symbolbild) © 123rf/Christian Horz Bereits am Sonntag kam es gegen 21.30 Uhr zu dem Vorfall in der Plauener Bahnhofsvorstadt, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte. Eine Frau (33) lief in Richtung Innenstadt, als sie auf der Bahnhofstraße gegenüber der Sparkasse ein Unbekannter ansprach. Die 33-Jährige reagierte nicht, daraufhin rannte ihr der Mann hinterher, packte sie und zerrte die Frau in ein Gebüsch. Vogtland Sachsen ohne öffentlichen Schutzraum, aber mit eigenem Luftschutzmuseum "Es kam zu einer Rangelei, bei der die Frau leicht im Gesicht verletzt wurde. Sie konnte sich schließlich aus dem Gebüsch befreien und schrie um Hilfe. Der Täter ließ von ihr ab, als er auf der anderen Straßenseite einen älteren Mann bemerkte, sodass die Frau flüchten konnte. Auch der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung", so die Polizei weiter. Die Frau beschrieb den mutmaßlichen Angreifer so: etwa 1,70 Meter groß

schlaksig

circa 25 bis 30 Jahre alt

schwarze, kurze Haare

trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle kurze Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Übergriff auf der Bahnhofstraße, nahe dem Albertplatz, am Sonntagabend mitbekommen? Insbesondere auch der besagte Passant wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375/4284480 zu melden.

Schlägerei vor Supermarkt in Reichenbach: Mann (41) landet im Knast