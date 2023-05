01.05.2023 09:10 Beim Reparieren einer Simson: Stichflamme verursacht Brand

Am Sonntagabend entstand bei Reparaturarbeiten an einer Simson in Plauen (Vogtland) plötzlich eine Stichflamme und verursachte einen Brand.

Von Claudia Ziems

Plauen - Bei Reparaturarbeiten an einer Simson entstand in Plauen (Vogtland) plötzlich eine Stichflamme und verursachte einen Brand. In Plauen geriet eine Simson in Brand. Die Feuerwehr musste anrücken. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF Gegen 21 Uhr reparierte laut Polizei ein 53-Jähriger sein Moped Simson S50 vor einer Garage an der Erich-Ohser-Straße. Beim Löten entstand eine Stichflamme, die das Motorrad in Brand setzte. Die Flammen griffen auch auf die Garage über, an der ein Blechtor beschädigt wurde. Die Kameraden der Plauener Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Vogtland Radfahrer stürzt und stirbt an der Unfallstelle Mit einer leichten Verbrennung und Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde der Moped-Besitzer im Krankenhaus ambulant behandelt. Der bei dem Brand entstandene Gesamtschaden beträgt 600 Euro.

Titelfoto: huettenhoelscher/123RF