01.11.2023 09:29 1.481 Brandanschlag auf Wohnhaus? Frau verletzt, 16 Menschen evakuiert

Brandanschlag? In der Nacht zum Mittwoch brannte es gleich zweimal in der Martin-Luther-Straße in Plauen. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Von Bernd Rippert

Plauen - Mutmaßlicher Brandanschlag auf ein großes Wohnhaus in Plauen (Vogtland). In der Nacht zum Mittwoch brannte es gleich zweimal in der Martin-Luther-Straße. Eine Frau wurde verletzt. Die Kripo ermittelt. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude mit 16 gemeldeten Bewohnern. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Kurz nach Mitternacht stand eine Papiertonne vor dem Mehrfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Kaum waren die Helfer abgezogen, brannte es gegen 2.20 Uhr erneut. Doch dieses Mal nicht vor, sondern im Haus. Vogtland Mit 1,32 Promille! Betrunkener Kutscher unterwegs Der oder die Täter hatten offenbar Gegenstände im Hausflur angezündet. Dichte Rauchschwaden zogen durch das Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude mit 16 gemeldeten Bewohnern. Danach löschte sie das Feuer. Eine Bewohnerin (69) erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kripo schickte am Mittwochmorgen ihre Brandursachenermittler in das Haus in der Martin-Luther-Straße. Derzeit geht die Polizei von einer möglichen Brandstiftung aus. Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa