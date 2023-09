25.09.2023 10:44 679 Brennende Kerze vergessen: Mann verletzt, 20.000 Euro Schaden

In Plauen hat am Sonntagabend ein Mann eine brennende Kerze in seiner Wohnung vergessen. Er löschte das Feuer selbst und erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Von Claudia Ziems

Plauen - Am Sonntagabend kam es aufgrund einer vergessenen brennenden Kerze zu einem Wohnungsbrand in Plauen (Vogtland). In Plauen kam es aufgrund einer Kerze zu einem Wohnungsbrand. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Reinsdorfer Straße alarmiert.

Dort hatte ein Anwohner (37) Rauch bemerkt. In einer Wohnung hatte laut Polizei ein 44-Jähriger eine brennende Kerze vergessen. Der Mann löschte dann das Feuer selbst mit Wasser und bekam von dem 37-Jährigen Hilfe beim Verlassen der Wohnung. Der 44-Jährige musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist wegen Verrußungen und eines Wasserschadens aktuell nicht bewohnbar.

Bei dem Feuer entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

