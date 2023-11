30.11.2023 08:51 935 Diebe auf dem Weihnachtsmarkt: Schlüssel, Geldkassette und Süßigkeiten geklaut

Auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen sind in der Nacht zum Mittwoch Diebe in zwei Verkaufsstände eingebrochen.

Von Claudia Ziems

Plauen - Seit Dienstag hat er geöffnet - der Weihnachtsmarkt in Plauen (Vogtland). Nun gab es die ersten Diebstähle. Diebe auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen! Die Unbekannten brachen in zwei Verkaufsstände ein. (Archivbild) © Uwe Meinhold Wie die Polizei mitteilte, brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in zwei Verkaufsstände ein. Sie ließen mehrere Schlüssel, eine leere Geldkassette und Süßigkeiten im Gesamtwert von 65 Euro mitgehen. Der Gesamtsachschaden beträgt 30 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 melden.

Titelfoto: Uwe Meinhold