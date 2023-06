Dieses Erdwärme-Projekt könnte 80.000 Vogtländer versorgen

Weischlitz - Unter dem westlichen Vogtland liegt ein Schatz. Aber in Form von heißem Wasser. Ihn will Landrat Thomas Hennig (46, CDU) heben: "Unser Ziel ist es, eines Tages 80.000 Menschen in Plauen und Oelsnitz mit günstiger Fernwärme aus der Erde zu versorgen. Später könnte Stromerzeugung dazukommen."