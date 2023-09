Durch Explosion geweckt: Renault brennt in der Nacht völlig aus

Rodewisch - In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Rodewisch ( Vogtland ).

Der Renault Kleinwagen war nicht mehr zu retten. © David Rötzschke

Gegen 1.35 Uhr meldete ein Ehepaar der Feuerwehr Rodewisch einen Carportbrand auf ihrem Grundstück. Ersten Informationen zufolge waren sie kurz zuvor von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden - vermutlich ausgelöst durch einen explodierenden Reifen.

Bis die Einsatzkräfte eintrafen, informierte das Paar alle Nachbarn, die ebenfalls in dem Carport ihre Autos abgestellt hatten. Glücklicherweise konnten vier Fahrzeuge nahezu unbeschadet entfernt werden. Nur der Renault Kleinwagen brannte vollständig aus.

Neben den Fahrzeugen befanden sich auch Fahrräder, Kinderwagen und andere Gegenstände unter dem Unterstand, die den Flammen zum Opfer fielen. Der Carport wurde ebenfalls stark beschädigt. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Momentan gehen die Brandursachenermittler von einem technischen Defekt am Fahrzeug als Ursache des Brandes aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Dabei fallen etwa 5000 Euro Schaden am Fahrzeug an und 15.000 Euro am Carport.