Einbrecher im Krematorium: Polizei sucht Zeugen

Plauen - In Plauen ( Vogtland ) verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Krematorium.

Unbekannte Einbrecher stiegen in Plauen ein Krematorium ein. Gestohlen wurde offenbar nichts. (Symbolbild) © 123RF/tompic

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in das Krematorium an der Kleinfriesener Straße ein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Geklaut wurde offenbar nichts.

Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand durch Hebelwirkungen an mehreren Fenstern.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind Personen in der Umgebung des Krematoriums aufgefallen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?