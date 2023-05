11.05.2023 08:54 1.361 65.000 Euro Schaden nach Einbruch in ehemaliges Hotel

In den vergangenen Tagen wurde in ein ehemaliges Hotel in Plauen eingebrochen. Die Diebe hinterließen hohen Schaden.

Von Claudia Ziems

Plauen - Bei einem Einbruch in ein ehemaliges Hotelgebäude in Plauen (Vogtland) entstand erheblicher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch in das ehemalige Hotel "Zum Kronprinz" in Plauen. (Symbolbild) © bwylezich/123RF Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Diebe in der Zeit zwischen vergangener Woche Mittwoch und dieser Woche Dienstag gewaltsam Zugang zu dem leer stehenden Hotel "Zum Kronprinz" an der Pausaer Straße. Sie klauten aus mehreren Zimmern Türklinken, Zimmerschilder und auch Dusch- und Waschbeckenarmaturen. Laut Polizei entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Der Stehlschaden beläuft sich auf knapp 15.000 Euro. Vogtland Mehr Lohn gefordert: Warnstreik bei Bad Brambacher Wer hat im genannten Zeitraum Personen an dem Gebäude gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741140 entgegen.

Titelfoto: bwylezich/123RF