Ermittlungen nach Großrazzia im Erzgebirge führen zu Drogen-Plantage im Vogtland

Die Polizei fand bei der Durchsuchung Cannabispflanzen und verschiedenes Zubehör für die Plantage. © David Rötschke

Am Donnerstag führte die Polizei einen Einsatz auf einem Grundstück an der Kottengrüner Hauptstraße durch. In dem offensichtlich leer stehendem Haus fand die Kriminalpolizei eine große Cannabisplantage über mehrere Etagen verteilt. Insgesamt 40 Räume mussten die Einsatzkräfte durchsuchen.

"Wie sich herausstellte, wurde das Haus als Indoorplantage mit Beleuchtung, Wärme- und Wasserversorgung sowie entsprechender weiterer Technik zur Verarbeitung des angebauten Cannabis genutzt", teilte die Polizei am Freitag mit.

Insgesamt wurden 70 Cannabispflanzen, drei Säcke bereits geerntetes Pflanzenmaterial sowie mehrere Beleuchtungs-, Bewässerungs- sowie Belüftungstechnik sichergestellt. Dabei umfasste das Ausmaß aller sichergestellten Beweismittel zwei Lastwagen-Ladungen.