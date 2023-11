Feuer-Drama im Vogtland: 33-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

Weischlitz - Ein Mann (33) ist am Samstagabend nach einem verheerenden Wohnungsbrand in Weischlitz ( Vogtland ) gestorben.

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Weischlitz kam es am Samstagabend zu einem Feuer. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es aus noch unklarer Ursache gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße zum Brand in einer Dachgeschosswohnung.

Eine Mieterin nahm Rauchgeruch im Hausflur wahr und alarmierte sofort die Feuerwehr. In der betroffenen Wohnung lief auch der Rauchmelder. Als die 50 Kameraden aus den Feuerwehren Reuth, Mißlareuth, Weischlitz, Oelsnitz, Tobertitz, Kemnitz, Krebes, Geilsdorf und Stelzen eintrafen, war auch der Hausmeister vor Ort. Der Hausmeister schaltete im gesamten Gebäude den Strom ab.

"Ein Trupp der Feuerwehr konnte nur mit Atemschutzgeräten die Dachgeschosswohnung betreten und das Feuer im Bereich des Wohnzimmers löschen. Der 33-jährige Mieter wurde bewusstlos aufgefunden. Er verstarb noch im Rettungswagen. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt", heißt es weiter.

Nach dem Feuer ist die Dachgeschosswohnung und auch die darunterliegende Wohnung nicht mehr bewohnbar.