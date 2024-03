31.03.2024 07:24 801 Balkon in Flammen! 10.000 Euro Schaden nach Brand

In Oelsnitz (Vogtland) kam es am Samstag zu einem Balkonbrand in der Adolf-Damaschke-Straße.

Von Claudia Ziems

Oelsnitz/Vogtl. - Brennender Balkon in Oelsnitz (Vogtland)! Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen, der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz mit den umliegenden Ortswehren löschten den Brand. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Polizei mitteilte, geriet am Samstagmittag ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Damaschke-Straße in Brand. Der Bewohner (70) war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen, der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz mit den umliegenden Ortswehren kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa