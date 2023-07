Frau wollte offenbar ihren Vater erwürgen: Versuchter Totschlag im Vogtland

Plauen - Polizeieinsatz am Samstagabend in Plauen ( Vogtland )!

In Plauen soll eine Frau (47) versucht haben, ihren Vater (79) zu erwürgen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte in ein Mehrfamilienhaus an der Langen Straße gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dort soll eine 47-Jährige beabsichtigt haben, ihren Vater (79) zu erwürgen.

"Der 16-jährige Sohn des Mannes konnte die 47-Jährige überwältigen und den Übergriff damit unterbinden", heißt es weiter.

Der 79-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant behandelt.

Die Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Das Gericht erließ am Sonntag einen Haftbefehl. Die Frau befindet sich nun in einer JVA.