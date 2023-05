23.05.2023 15:44 570 Fußgängerin in Plauen von Auto erfasst: Krankenhaus!

In Plauen (Vogtland) wurde am Dienstag eine Fußgängerin (45) von einem Auto erfasst. Die 45-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Plauen - In Plauen (Vogtland) wurde am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin (45) von einem Auto erfasst. Die Frau musste in ein Krankenhaus. Die verletzte Fußgängerin (45) wurde am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. © Pastierovic Der Unfall geschah auf der Max-Planck-Straße, Ecke Geibelstraße. Ein Autofahrer (58) erfasste die Fußgängerin beim Abbiegen. Schnell rückte der Rettungsdienst an und brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Wie schwer die 45-Jährige verletzt wurde, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

