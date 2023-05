16.05.2023 15:58 1.403 Gas und Bremse verwechselt! Rentner brettert in Garten-Grundstück

Ungewöhnlicher Unfall am Dienstagvormittag in Rodewisch (Vogtland): Ein Ford-Fahrer (85) verwechselte Gas und Bremse und fuhr in ein Garten-Grundstück.

Von Fabian Windrich

Rodewisch - Irrer Unfall in Rodewisch (Vogtland) am Dienstagvormittag! Ein Ford-Fahrer (85) verwechselte Gas und Bremse und bretterte mit voller Wucht in ein Garten-Grundstück. Ein Rentner (85) verwechselte am Dienstagvormittag Gas und Bremse und bretterte in ein Garten-Grundstück in Rodewisch (Vogtland). © David Rötzschke Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah der Unfall gegen 10.15 Uhr im Bahnhofsweg. Der Rentner wollte mit seinem Automatik-Auto offenbar wenden und verwechselte dabei das Gas mit der Bremse - ein fataler Fehler!

Der Ford schoss etwa 300 Meter in ein Garten-Grundstück, beschädigte dabei mehrere Pflanzen, "fällte" einen Baum und prallte gegen die Terrasse. Glücklicherweise wurde der Fahrer dabei nicht verletzt. "Insgesamt entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro", so eine Polizeisprecherin. Der Ford hinterließ nach dem Unfall ein regelrechtes Trümmerfeld! © David Rötzschke Durch diesen Zaun schoss der Ford in das Garten-Grundstück. © David Rötzschke In einer aufwendigen Bergungs-Aktion zog die Feuerwehr den Ford aus dem Grundstück.

Titelfoto: David Rötzschke