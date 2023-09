18.09.2023 14:56 2.297 Heftiger Kreuzungscrash! Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Am Montagmorgen hat es in Auerbach an Kreuzung Reumtengrüner Straße und Am Feldschlösschen einen schweren Unfall gegeben.

Auerbach - Schwerer Kreuzungscrash am Montagmorgen in Auerbach (Vogtland)! Auf der an Kreuzung Reumtengrüner Straße und Am Feldschlösschen krachten ein Opel und ein Mitsubishi zusammen. © David Rötzschke Gegen 6 Uhr kam es an der Kreuzung Reumtengrüner Straße und Am Feldschlösschen zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer (21) war auf der Straße Am Feldschlösschen unterwegs und wollte in die Reumtengrüner Straße abbiegen. "Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die mit ihrem Mitsubishi auf der Reumtengrüner Straße aus Richtung Zentrum kommend unterwegs war", teilte die Polizei mit. Vogtland Heftiger Crash im Vogtland: Zwei Verletzte, 46.000 Euro Schaden Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Mitsubishi. Die Feuerwehr musste die 60-Jährige aus dem demolierten Auto befreien. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro, der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste die Fahrerin des Mitsubishi aus ihrem Auto befreien. © David Rötzschke Die Reumtengrüner Straße musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Erstmeldung: 18. September, 9.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.56 Uhr

