Katze sorgt für Polizeieinsatz auf A72

Eine Katze versteckte sich an einer Raststätte in einem Audi. Die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am Sonntagmittag nutzte der Vierbeiner eine kurze Pause an der Rastanlage Vogtland Nord in Fahrtrichtung Bayern, um mit seiner Besitzerin Verstecken zu spielen.

Laut Polizei öffnete eine 58-jährige Polin aus einer Reisegruppe auf dem Rasthof ganz kurz ihre Katzenbox. Genau diesen Moment nutzte die Katze, sprang raus und versteckte sich im Motorraum eines parkenden Audi.

Die Audi-Fahrerin wollte weiterfahren, doch die Mieze kam einfach nicht aus ihrem Versteck.

"An die Katze war kein Herankommen, bis sie schließlich selbst in ein Gebüsch am Rande der Parkflächen rannte. Aus diesem konnten die Polizisten das Tier entnehmen und sicherten es wieder in der Box", teilte die Polizei weiter mit.