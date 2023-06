Kreuzungs-Crash im Vogtland: Simson-Fahrerin schwer verletzt

Lengenfeld - Schwerer Unfall in Lengenfeld ( Vogtland ) am Sonntagnachmittag!

Die Fahrerin dieser Simson wurde bei einem Unfall in Lengenfeld (Vogtland) am Sonntagnachmittag schwer verletzt. © David Rötzschke

Der Crash geschah gegen 16 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Viehmarkt. Eine Skoda-Fahrerin (70) fuhr auf der Bahnhofstraße hinter einer Simson-Fahrerin (17).

Als die 70-Jährige mit ihrem Auto in die Straße "Viehmarkt" abbiegen wollte, erfasste das Fahrzeug die Simson-Fahrerin am Heck. Die 17-Jährige stürzte dabei und wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.