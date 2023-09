28.09.2023 15:51 Kreuzungs-Crash in Plauen: Motorrad-Fahrer schwer verletzt

In Plauen krachte es am Donnerstagnachmittag: Ein Biker kollidierte mit einem Auto. Der Motorrad-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von Fabian Windrich

Plauen - Heftiger Kreuzungs-Crash in Plauen (Vogtland) am Donnerstagnachmittag! Unfall auf der Röntgenstrasse in Plauen: Ein Motorrad-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag nach einem Crash schwer verletzt. © Igor Pastierovic Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Auto aus einer Krankenhaus-Zufahrt auf die Röntgenstrasse. Beim Abbiegen geschah es: Die Fahrerin übersah offenbar einen Motorrad-Fahrer und krachte mit diesem zusammen. Dabei stürzte der Biker. "Er wurde durch den Unfall schwer verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Schnell rückten Rettungskräfte an und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Röntgenstrasse musste teilweise gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Titelfoto: Igor Pastierovic