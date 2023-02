Kunden in ganz Europa: Sächsische Bällebäder für alle

Mal ehrlich, wer würde sich beim Anblick eines Bällebades beim Möbeldiscounter nicht auch gern mal in die bunte Pracht hineinfallen lassen. Nur so zum Spaß natürlich. Kaum zu glauben, doch dieser heimliche Wunsch ist Massenware!

Als ganz spezieller Bad-Installateur hat sich Doller inzwischen ein europaweit einmaliges Bällebad-Imperium aufgebaut. Aus seinem Firmensitz im beschaulichen Reichenbach erobert er längst nicht nur die Herzen von Kindern. Fast alle seine Kunden lassen Erwachsene in den bunten Bädern made in Saxony abtauchen.

Später saß Doller an den Reglern von "Sounds of Hollywood" der Vogtland Philharmonie oder bei Veranstaltungen im Stadtmuseum von Frankfurt/Main .

So bunt kann Bällebaden sein: Doller zeigt eine Farbpalette für Kundenwünsche. © Eric Münch

Inzwischen lassen immer mehr Unternehmen ihre Belegschaft baden gehen. So ließ sich die Payback-Zentrale in München ebenso ein Bällebad aufbauen wie "ToysRus" in Augsburg oder der österreichische Rundfunk Ö3 in Wien. Statt Entspannung am Billardtisch wird den Kollegen neuerdings Entspannung im Bällebad mit dem Laptop vor sich ermöglicht. Schöne neue Arbeitswelt ...

Der Münchner Flughafen orderte die sächsischen Badeparadiese für seine Family & Music Days. Für Firmenfeiern wurden sie von Lufthansa und Eurowings sowie für Facebook nach Babelsberg bestellt, von einer Schweizer Hotelkette für eine Tagung auf ein Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau in Passau und immer wieder bei Personalmessen in Köln oder München.

"Da lassen sich dann gestandene Geschäftsleute in Schlips und Anzug oder einmal sogar Fernsehmoderator Ross Antony ganz entspannt ins Bällemeer fallen", wunderte sich Doller anfangs doll.

"Ich stand wie ein Bademeister ganz perplex daneben."