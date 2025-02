Leichenfund in Sachsen: Polizei bestätigt schlimmen Verdacht

Neumark - Schock-Fund in Neumark ( Vogtland )! In einem Wohnhaus und auf dem dortigen Grundstück wurden am Dienstagmorgen drei Leichen gefunden - darunter zwei Kinder. Offenbar tötete ein Mann (55) einen Jungen (5) und ein Mädchen (2) und nahm sich anschließend selbst das Leben. Am Mittwoch bestätigte sich der traurige Verdacht, dass es die Kinder des 55-Jährigen waren.

Schrecklicher Fund im Vogtland: In einem Wohnhaus wurden am Dienstagmorgen drei tote Personen entdeckt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Polizei wurde nach einem Zeugenhinweis am Dienstagmorgen zu einem Wohnhaus in der Neumarker Straße im Ortsteil Schönbach gerufen. Dort machten die Beamten eine schreckliche Entdeckung: Drei Personen, ein Mann und zwei Kinder, lagen tot in der Wohnung und auf dem Grundstück.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt, handelt es sich bei dem Mann um einen 55-jährigen Deutschen. Die toten Kinder konnten zunächst noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Allerdings sind an der Wohnadresse zwei Kinder, ein zweijähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge gemeldet. "Ob es sich dabei zweifelsfrei um die Opfer handelt, wird derzeit untersucht", so eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Zudem teilte die Polizei mit, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Waffen zum Einsatz kamen.

Am Mittwoch bestätigte die Polizei gegenüber TAG24, dass der 55-Jährige der Vater der beiden getöteten Kinder war.